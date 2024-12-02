Kahire'de Hamas ve Fetih Görüşmeleri

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Hamas ve Fetih hareketlerinden heyetlerin Gazze'nin yönetimin konusunda bir uzlaşıya varmak için Kahire'de görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Abdulati, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'ye insani müdahaleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kahire Bakanlar Konferansı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Hamas ve Fetih heyetleri, Gazze'nin Filistin yönetimi kontrolü altında yönetilmesi konusunda ortak bir anlayışa varmak üzere Kahire'de istişarelerde bulunuyorlar. Heyetler, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması ve ateşkes sonrası için fikir alışverişinde bulunuyor." dedi.

İsrail'in 14 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes yapılması için uluslararası çağrılar ve arabuluculuk çabaları devam ediyor.

Ateşkesin sağlanması durumunda ise Hamas'ın kontrolündeki Gazze'nin nasıl yönetileceği görüşülüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 466 Filistinli öldü, 105 bin 358 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.