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Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü Türkçe ve Türkiye'de Eğitim Programı Düzenledi - Son Dakika
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Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü Türkçe ve Türkiye'de Eğitim Programı Düzenledi

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü, İskenderiye Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Türkçe ve Türkiye'de Eğitim konulu bir tanıtım programı düzenledi. Programda Türkiye'deki eğitim imkanları, burslar, çevrim içi Türkçe kursları ve Türkçe Yeterlik Sınavı hakkında bilgi verildi. Programa İskenderiye Başkonsolosu, Kahire YEE Koordinatörü ve İskenderiye Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretimi ve Türk kültürünün tanıtımı için çalışmalarına devam ediyor.

Kahire\'deki Yunus Emre Enstitüsü Türkçe ve Türkiye\'de Eğitim Programı Düzenledi
27.01.2024 - 03:27,
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Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İskenderiye Başkonsolosluğu ev sahipliğinde "Türkçe ve Türkiye'de Eğitim" konulu tanıtım programı düzenledi.

Programa, İskenderiye Başkonsolosu Melih Kerimoğlu, Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz'ın yanı sıra İskenderiye Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı.

Türkiye'deki eğitim imkanlarının ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Diyanet Vakfı, Kalkınma Bankası gibi kurumların uluslararası öğrencilere sunduğu bursların tanıtıldığı programda ayrıca, YEE çevrim içi Türkçe kursları ve Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) hakkında bilgi verildi.

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz, programın açılışında, Türkçenin dünya genelinde öğrenilen en temel diller arasına girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Buna ilaveten, tüm dünyadan farklı olarak Mısır'ın üniversitelerinde 20'ye yakın Türkçe bölümü var. Biz de bu ilgiye karşı vazifemizi yerine getirmek için hem Kahire'de hem Mısır'ın genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii İskenderiye'nin bizim için daha ayrı bir önemi var. Burada önceden merkezimiz olduğu için eski kursiyerlerimiz var. Bugün size desteğimizi sunmak, istifade edebileceğiniz eğitim-öğretim imkanlarını anlatmak üzere geldik."

Başkonsolos Melih Kerimoğlu ise YEE'nin yaptığı çalışmaları "gayet sevindirici" olarak nitelendirerek, enstitünün çevrim içi faaliyetleri sayesinde dünyanın dört bir yanında Türkçe öğrenmek isteyen herkese ulaşmayı başardığını belirtti.

İskenderiye'deki Yunus Emre Merkezinin 2017 yılında kapandığını hatırlatan Kerimoğlu, "eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında İskenderiye merkezinin tekrar açılması için bir müjde olabileceğini" duyurduğunu belirterek, bunun gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Faaliyetlerine 2010'da başlayan ve bugüne kadar 50 bin kişiye Türkçe öğreten Kahire YEE, yaptığı etkinliklerle Türkiye'yi, Türk kültürü ve sanatını Mısır'da tanıtmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
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