Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, İftarda Öğrencilerle Bir Araya Geldi

05.03.2026 14:16  Güncelleme: 14:53
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında öğrencilerle ve ilçe protokolüyle bir araya geldi.

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında öğrencilerle ve ilçe protokolüyle bir araya geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İçören Kur'an Kursu'ndaki iftara katıldı. Kahramankazan İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program, ilçenin mülki ve idari amirlerini aynı sofrada buluşturdu.

İftar yemeğine, Çırpanoğlu'nun yanı sıra; Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve siyasi parti temsilcileri de öğrencilerin iftar sevincine ortak oldu. Ezanın okunmasıyla birlikte açılan oruçların ardından dualar edildi.

İftar yemeği boyunca davetlilerle yakından ilgilenen Başkan Çırpanoğlu, bu tür buluşmaların ilçedeki dayanışma ruhunu pekiştirdiğini söyledi.

Çırpanoğlu, iftarın ardından Kur'an Kursu öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin taleplerini dinleyen ve onlarla yakından ilgilenen Başkan Çırpanoğlu, eğitimin ve manevi değerlerin önemine değinerek gençlere zihin açıklığı diledi.

Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

