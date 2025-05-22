Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, S.S. Ankara Kahraman Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek, kadın üreticilerle bir araya geldi.

Başkan Çırpanoğlu, S.S. Ankara Kahraman Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle buluşmasında; el emeği lezzetleri tatma fırsatı buldu, kadın girişimcilerin ürünlerini inceledi.

Çırpanoğlu, ürünlerin sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda ilçe ekonomisine sağladığı katkı açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak; kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması için destek ve teşviklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Kadın girişimcilerin taleplerini de dinleyen Çırpanoğlu, yerel üretimi artırmak ve kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmelerini sağlamak için her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Ziyaretin ardından kooperatif üyeleri Çırpanoğlu'na gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, desteklerin üretim süreçlerini daha da güçlendireceğini belirtti.