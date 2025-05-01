Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan 1 Mayıs Kutlaması

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, belediye personelinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kahramankazan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve KazanBel Beton firmasında çalışan belediye personeli ile bir araya gelen Çırpanoğlu, ilçenin geleceğinin emekçi mesai arkadaşları sayesinde emin ellerde olduğunu söyledi.

Ziyaretin ilk durağında Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile buluşan Çırpanoğlu, Kahramankazan'ın cadde ve sokaklarında mesai harcayan personele teşekkür etti. Hak edene hakkının her zaman verileceğinin altını çizen Çırpanoğlu, "Meşakkatli bir çalışma içerisinde olan temizlik personelimizin her zaman arkasında olacağız. Kahramankazan Belediyesi'ne katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum" dedi.

İlerleyen süreçte temizlik personelinin maaşlarında iyileştirmeye gideceklerini belirten Çırpanoğlu, her personelinin emeğinin karşılığını fazlasıyla alması gerektiğini dile getirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ardından Kahramankazan Belediyesi iştiraklerinden KazanBel Beton firması çalışanlarını ziyaret eden Çırpanoğlu, firmanın çalışma sahasında incelemelerde bulundu. Kahramankazan'ın Ankara'nın sanayi başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Çırpanoğlu, şunları kaydetti:

"Kahramankazan Ankara'nın sanayi başkenti olma yolunda hızla ilerliyor. Bizlerde ona göre vizyonumuzu belirleyeceğiz. KazanBel Beton firmamıza yakışır şekilde, ismimize halel getirmeden, disiplinli çalışma prensibimizin dışarısına çıkmadan, kurumsal kimliğimizi gözeterek üretim yapmaya devam edeceğiz. Betonumuzu uygun pazarlama stratejileriyle, siz emekçi kardeşlerimizin çabalarıyla inşallah Ankara'nın en iyi markası haline getireceğiz. Aynı kararlılıkla çalışmalarınıza devam etmenizi temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum."

Araç filosunu güçlendirme yönünde girişimlerde bulunacaklarını aktaran Çırpanoğlu, personelin daha iyi şartlarda çalışması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini de sözlerine ekledi.