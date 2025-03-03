Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu Liselilerin Şiir Programına Katıldı

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Şiir ve Ezgilerle Gönlümüze Yolculuk" programına katıldı.

Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Şiir ve Ezgilerle Gönlümüze Yolculuk" programı düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi konferans salonunda gerçekleşen programa Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program boyunca şiir ve ezgilere eşlik eden Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.