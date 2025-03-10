Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İftar Sonrası Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Orhaniye Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı. İftar sonrasında Ciğir Mahallesi'ni ziyaret eden Çırpanoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Çırpanoğlu, ilçenin geleceğini birlikte belirlemek için vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ile birlikte Orhaniye Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılarak orucunu mahalle sakinleriyle birlikte açtıktan sonra, her hafta gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Ciğir Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Çırpanoğlu, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini yaşadığımız bu mübarek ayda, vatandaşlarla aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberliklerini pekiştirdiklerini belirtti.

Çırpanoğlu gerçekleştirdiği iki mahalle ziyaretinde, vatandaşların yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi alarak çözüm üretmek amacıyla mahalle sakinlerinin ihtiyaçları hakkında samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Vatandaşların belediye hizmetlerinden beklentilerini ve sorunlarını dinleyen Çırpanoğlu, mahallelere yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Çırpanoğlu, ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelmenin ve fikir alışverişinde bulunmanın çözüm üretme noktasında önemli olduğuna vurgu yaptı.

Gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinin vatandaşlarla güçlü ve verimli bir iletişim ortamı sağladığını dile getiren Çırpanoğlu, Kahramankazan'ın geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte inşa etmek amacıyla mahalle buluşmalarına devam edeceğini belirtti.