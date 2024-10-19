Kahramankazan Belediyesi 2025 Bütçesini Onayladı

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi 2025 yılı bütçesi, 995 milyon TL olarak kabul edildi. Başkan Selim Çırpanoğlu, "Bu hassas dönemde sorumluluk bilinci ile hareket ederek hem şehrimizin gelişimine katkı sağlıyor hem de mali disiplinimizi koruyarak ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Kahramankazan Belediyesi 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Toplantısı, Başkan Çırpanoğlu yönetiminde yapıldı. İlçede yaşayan vatandaşların ve ilçenin faydasına yönelik kullanılacak bütçenin kararlaştırıldığı görüşmelerde; bütçe ile ilgili maddeler, mali kararnameler, müdürlük bütçeleri, ayrıntılı harcama giderleri, gelir bütçesi ve vergi gelirleri konuları ele alındı.

Başkan Çırpanoğlu, bütçe hesaplamalarının hükümetin ilan ettiği tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak yapıldığını dile getirdi. Kahramankazan halkının yararına yapılacak hizmetlerin sorunsuz şekilde devam etmesi için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Çırpanoğlu, "Bu hassas dönemde sorumluluk bilinci ile hareket ederek hem şehrimizin gelişimine katkı sağlıyor hem de mali disiplinimizi koruyarak ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte kararlılıkla, dayanışma içerisinde ve çalışma ruhuyla hep birlikte ilçemiz için adımlar atacağımıza dair inancım tamdır. Aldıkları kararlardan dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür eder bütçemizin Kahramankazan'ımıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne alınması hakkında prosedürün tamamlandığını konuyla ilgili Kahramankazan Belediyesi'nin yanıtının beklendiğini belirten Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyesi'ne en yüksek gelir getirici firmalar arasında yer alan TAİ bölgesinin kendi döneminde başka bir bölgeye aktarılmasının üzücü olduğunu söyledi. Devlet kurumlarının TAİ bölgesini HAB bölgesine almak yönünde tasarruflarının olduğunu belirten Başkan Çırpanoğlu, şunları aktardı:

"Devletimizin diğer kademelerine karşı ayak diremiş gibi olmakta istemiyorum. Burada bir sorumluluk var. Ben hakikaten TAİ kurumunun gelirinin Kahramankazan Belediyesi bütçesinden çıkmasını istemiyordum. Ama bir yandan da bir ilçe belediyesi devletin Savunma Sanayi Başkanlığı'na kafa tutuyor gibi bir görüntü oluyor. Bu durumu hem siyaset tarzıma yakıştırmıyorum hem de Kahramankazanlı vatandaşın bizim ile alakalı beklentilerine karşı bir sorumsuzluk olarak görüyorum."

Aldıkları sorumluluğu Kahramankazan'ın temsilcileri olan meclis üyeleri ile paylaşmak istediklerini belirten Çırpanoğlu, konuyla ilgili kararın gelecek toplantıda yapılacak istişareler sonucunda verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Burslar 29-31 Ekim günlerinde hesaplarda

Kahramankazan'da ikamet eden öğrencilere yönelik burs çalışmalarında da sona gelindiğini duyuran Başkan Çırpanoğlu, bursların 29-31 Ekim 2024 tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Hali hazırda IBAN ve gerekli bilgilerini paylaşmayan öğrencilerin olduğunu vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, burs başvurusu yapan öğrencilere Kahramankazan Belediyesi ile iletişime geçerek gerekli bilgileri göndermeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

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