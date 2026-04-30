Kahramankazan Belediyesi'nden Öğrencilere Mahremiyet Eğitimi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, öğrencilere mahremiyet eğitimi verdi. Eğitimde, çocuklara mahremiyet bilincinin önemi, kişisel sınırlar, güvenli alanlar anlatıldı.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir eğitim programı düzenlendi. Millet Bahçesi içerisinde bulunan kütüphanede gerçekleştirilen mahremiyet eğitimi, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Programa Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Sibel Kayıhan da katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Uzman Psikolog Elif Naz Yedekçi tarafından verilen eğitimde, çocuklara mahremiyet bilincinin önemi, kişisel sınırlar, güvenli alanlar ve olası risk durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı. Öğrencilerin yaş seviyelerine uygun bir dille aktarılan bilgiler, interaktif yöntemlerle desteklenerek daha anlaşılır hale getirildi.

Eğitim boyunca öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, doğru bilinen yanlışlar da ele alındı.