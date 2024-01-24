Kahramankazan Belediyesi, Yangın Sonucu Zarar Gören Aileye Yardım Etti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, evleri yangından zarar gören ailenin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Kemal- Gülşah Şahin çiftinin 3 çocuklarıyla kiracı olarak oturdukları Yeşilyuvam Sitesi'ndeki evde, 15 Ocak'ta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, eşyalar kullanılamayacak hale geldi.

Aile, Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden destek istedi. Belediye ekipleri evin boya badana tadilatını gerçekleştirdi. Aileye eşya desteği de sağlandı.

Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile belediye ekiplerine teşekkür etti. Şahin, "Hayatımızda bir defa belediyeye ihtiyacımız oldu onda da yanımızdaydılar. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.