Kahramankazan Belediyesi Yaralı Yavru Puhu Kuşunu Tedavi Etti

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaralı halde bulunan yavru puhu kuşuna müdahale etti.
Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sol ayak bileği kırık halde getirilen yavru puhu kuşu, veteriner hekimleri tarafından tedavi altına alındı.
Yavru kuşun ilk tedavisini başarılı şekilde gerçekleştiren ekipler, kuşu, doğal yaşamına dönebilmesi için Kızılcahamam Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
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