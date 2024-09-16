Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı Türkiye 4'üncüsü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı Türkiye 4'üncüsü Oldu

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Halter Takımı, Konya'da düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarı göstererek Türkiye 4'üncüsü oldu. Emre Öztürk 102 kg'da Türkiye 1'incisi olurken, Onur Özkan Akkuş 109 kg'da Türkiye 2'incisi oldu.

16.09.2024 15:08  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor Kulübü Halter Takımı, Türkiye Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 4'üncüsü oldu.

Konya'da düzenlenen Büyükler Kulüpler Arası Türkiye Halter Şampiyonası'nda 102 kilogram kategorisinde Emre Öztürk Türkiye 1'incisi olarak şampiyonluk ipini göğüslerken, 109 kilogram kategorisinde yarışan Onur Özkan Akkuş Türkiye 2'ncisi oldu. Belediyespor Kulübü Halter Takımı ise elde ettiği Türkiye 4'üncülüğüyle önemli bir başarı elde etti.

Bu büyük başarıda en büyük payın Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kulüp Başkanı Selim Çırpanoğlu'na ait olduğunu belirten kulüp yetkilileri, "Başkanımızın sporcularımızın yanında durarak sağladığı destek, bu başarıların temelini oluşturuyor. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Başkan Çırpanoğlu ise "Kahramankazan'ı sporun her alanında zirveye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizin bu önemli dereceleri alması, bizim için büyük bir onur. Sporcularımızın her zaman yanındayız ve bu başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Kahramankazan, sporun ve başarının kalbi olmaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramankazan, Emre Öztürk, Onur Özkan, Türkiye, Güncel, Konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı Türkiye 4'üncüsü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:28 Özgür Özel’in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti Özgür Özel'in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:47 Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 19:16:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı Türkiye 4'üncüsü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement