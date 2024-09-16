Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı Türkiye 4'üncüsü Oldu

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyespor Kulübü Halter Takımı, Türkiye Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 4'üncüsü oldu.

Konya'da düzenlenen Büyükler Kulüpler Arası Türkiye Halter Şampiyonası'nda 102 kilogram kategorisinde Emre Öztürk Türkiye 1'incisi olarak şampiyonluk ipini göğüslerken, 109 kilogram kategorisinde yarışan Onur Özkan Akkuş Türkiye 2'ncisi oldu. Belediyespor Kulübü Halter Takımı ise elde ettiği Türkiye 4'üncülüğüyle önemli bir başarı elde etti.

Bu büyük başarıda en büyük payın Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kulüp Başkanı Selim Çırpanoğlu'na ait olduğunu belirten kulüp yetkilileri, "Başkanımızın sporcularımızın yanında durarak sağladığı destek, bu başarıların temelini oluşturuyor. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. Başkan Çırpanoğlu ise "Kahramankazan'ı sporun her alanında zirveye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimizin bu önemli dereceleri alması, bizim için büyük bir onur. Sporcularımızın her zaman yanındayız ve bu başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Kahramankazan, sporun ve başarının kalbi olmaya devam edecek" diye konuştu.