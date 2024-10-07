Kahramankazan Belediyespor İlk Maçında Galip Geldi

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(ANKARA)- Ankara Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kahramankazan Belediyespor Kulübü futbol takımı, deplasmanda oynadığı Yenimahalle Belediyespor maçını 1-0 kazanarak, sezona galibiyetle başladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kulüp Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Futbol takımımız sezonun ilk maçında büyük bir başarıya imza attı. Her zaman sporcularımızın ve teknik ekibimizin yanında olacağız. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kahramankazan Belediyespor, gelecek maçlarda da aynı mücadeleyi vererek başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.