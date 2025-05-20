Kahramankazan\'da 11 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11 ton 250 kilogram kaçak tütün ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
S.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen tır, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince Ankara- İstanbul Otoyolu'nun Akıncı Gişeleri'ndeki uygulama noktasında durduruldu.
Aracın dorsesindeki incelemede 11 ton 250 kilogram bandrolsüz tütün bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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