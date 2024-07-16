Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Sabah Namazı Buluşmaları' düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Sabah Namazı Buluşmaları' düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Sabah Namazı Buluşmaları' düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve her ay farklı bir camide gerçekleştirilen etkinliğin bu haftaki durağı ilçe merkezindeki Ulu Cami oldu. Programda, 15 Temmuz şehitleri anıldı ve İlçe Müftüsü Mahmut Ay tarafından vaaz verildi. Kahramankazan ilçesinde 9 şehit ve 92 gazi bulunmaktadır.

16.07.2024 15:16
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Sabah Namazı Buluşmaları" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı ve ayda bir farklı camide yapılan etkinliğin bu haftaki durağı ilçe merkezindeki Ulu Cami oldu.

Teması 15 Temmuz şehitlerini anmak olan programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sabah namazının kılınmasının ardından İlçe Müftüsü Mahmut Ay vaaz verdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri anmak, onların bu destansı mücadelelerini bir kez daha hatırlamak üzere sabah namazı buluşması düzenlediklerini belirten Ay, şunları söyledi:

"Bugün istiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin şehadetinin yıl dönümü, bu vesileyle bir araya geldik. İşte bizim kahraman yiğitlerimiz al bayrağımız göklerden inmesin, minarelerden ezan-ı Muhammediler dinmesin diye bu vatan için, bizler için, mukaddesatları için canlarını seve seve feda ettiler. Kahramankazan'ımızdan da 9 şehidimiz, 92 gazimiz var. Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun."

Program dua edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Sabah Namazı Buluşmaları' düzenlendi - Son Dakika

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