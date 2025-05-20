Kahramankazan'da 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma töreni ve kutlama programına katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Egemenlik Parkı'nda çelenk sunma programı ile başlayan etkinliklere Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Garnizon Komutanı Kenan Güler, Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürü Erol Yavuz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, mülki ve idari amirler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kahramankazan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunma töreninin ardından öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu şiirlerini okudu.

Çelenk sunumunun sona ermesiyle Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde düzenlenen kutlama törenine katılan Çırpanoğlu ve ilçe protokolü, lise öğrencilerinin hazırladıkları "Bu Toprakların Sporcu Evlatlarıyla Ata Topraklarımızdan Ana Yurda" gösterisini izledi.

Güreşten haltere, voleyboldan dövüş sporlarına bir çok kategoriyi canlandıran öğrenciler, Atatürk'ün sporculara miras olarak bıraktığı "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözüne sahip çıktıklarını gösterdi.