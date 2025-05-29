Kahramankazan'da 5.5 kg Esrar Ele Geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin yedek lastiklerine gizlenmiş 5 kilo 500 gram esrar, narkotik köpeği İda'nın yardımıyla bulundu.

İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettikleri otomobili takibe aldı.

Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri yakınlarında durdurulan araçta narkotik köpeği İda ile yapılan aramada, iki yedek lastik içine gizlenmiş 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.