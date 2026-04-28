Kahramankazan'da asfalt seferberliği sürüyor

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçe genelinde başlatılan asfalt seferberliğinde gelinen son noktayı kamuoyuyla paylaştı. Geçen hafta kaydedilen ilerlemeye dikkati çeken Çırpanoğlu, ilçenin modernizasyonu ve ulaşım konforunun artırılması hedefiyle yürütülen çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Kahramankazan'ın dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda yürütülen asfalt serim çalışmaları, program dahilinde hız kesmeden devam ediyor. Son haftalar içerisinde tamamlanan noktaları listeleyen Çırpanoğlu, yerel yönetim olarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya odaklandıklarını vurguladı.

Asfalt serimi gerçekleştirilen önemli güzergahlar arasında Göktürk Caddesi, Hacı Ahmet Öztürk Caddesi, Onur Caddesi, Pınar Caddesi, Nurkan Caddesi, Nur Sokak, Nursultan Sokak, Özgür Sokak, Madımak Sokak, Özben Sokak, Oktürk Sokak, Orhan Sokak, Elveren Sokak, Nevra Sokak, Kevser Sokak, Kutan Sokak, 3182 Sokak, Kırgız Sokak, Obuz Sokak, Oksan Sokak, Özbilge Sokak, Pelin Sokak, Kaktüs Sokak, Toros Sokak yer alıyor.

YeniSanayiBölgesi'nde hazırlıklar sürüyor

Çırpanoğlu, mevcut çalışmaların yanı sıra Yeni Sanayi Bölgesi için de müjdeyi verdi. Çırpanoğlu, bölgede başlatılacak büyük çaplı asfalt çalışması öncesinde, belediye ekiplerinin yol kazma ve çevre düzenleme faaliyetlerini titizlikle sürdürdüğünü ifade etti.

İlçenin fiziksel çehresini yenileme kararlılığında olduklarını belirten Çırpanoğlu, "İlçemize hayırlı olsun" diyerek, Kahramankazan'ın her köşesinde modern ve güvenli yollar inşa etmek için planlı çalışmaların yıl boyunca süreceğinin altını çizdi.