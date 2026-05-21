Ankara’da 700 bin fide çiftçiye dağıtıldı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı fide dağıtımları Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirildi. ÇKS'ye kayıtlı üreticilere yönelik hibe desteği kapsamında ilçedeki üreticilere can suyu olabilecek önemli miktarda fide teslim edildi.

Kahramankazan'da gerçekleştirilen dağıtım programında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 550 çiftçiye yüzde 50 hibeli toplam 700 bin adet fide ulaştırıldı. Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi ve yerel tarımı canlandırmayı hedefleyen fide dağıtımı çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BAŞKAN ÇIRPANOĞLU'NDAN DAĞITIM NOKTASINA ZİYARET

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, fidelerin dağıtıldığı alanı bizzat ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. İşlemleri tamamlanan çiftçilerle bir araya gelen ve hayırlı, bereketli bir üretim sezonu dileyen Başkan Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını vurguladı.

Belediyeler arası iş birliğinin ilçeye kazandırdığı avantajlara dikkat çeken Başkan Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, üreten ilçemizin ve emektar çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün burada 550 üreticimize ulaştırdığımız 700 bin adet fide, hem yerel tarım ekonomimize can suyu olacak hem de üretim maliyetlerini önemli ölçüde hafifletecektir. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği adına büyük önem taşıyan bu yüzde 50 hibeli destekler için ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."

Kahramankazan Belediyesi olarak, üreticilerimizin işini kolaylaştıracak ve toprağımıza değer katacak her türlü iş birliğine kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize bol kazançlı ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum."