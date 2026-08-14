Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "Daha iyi hizmet yapabilmek için AK Parti\'ye geçme karar aldım"

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bugün gerçekleştirilecek "AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda CHP'den AK Parti'ye geçeceği iddialarını doğrulayarak, "Daha iyi hizmet, daha motive hizmet yapabilmek için böyle bir karar aldım. 91 yıllık siyasi geçmişimizi baz alarak bu kararı reddediyordum ama son siyasi gelişmelerden sonra artık doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bugün saat 20.00'de Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda CHP'den AK Parti'ye geçeceği iddialarını doğruladı. Çırpanoğlu ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Kahramankazan'da büyük devlet yatırımları var. Onların büyümesi gerekiyor. Onların ilerlemesi gerekiyor. Yani devletle karşı karşıya gelmek istemiyorum bu noktada. Kahramankazan'ndaki vatandaşların Kahramankazan'ın daha iyi bir noktaya gelmesi talepleri var ve de tabii son siyasi gelişmeler hepimize zarar verdi. CHP, YENİ Parti bu konular zarar verdi ve daha iyi hizmet, daha motive hizmet yapabilmek için böyle bir karar aldım. İki buçuk aydan itibaren bir süreç. Daha öncesinde davete icabet etmedim. Daha sonrasında da gelişen siyasi süreçten sonra kabul ettim ve arkasındayım. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum.

Hiçbir zaman tehdit almadım. Özellikle de tehdit dili noktasında da çok dikkat ettiler. 91 yıllık siyasi geçmişimizi baz alarak bu kararı reddediyordum ama son siyasi gelişmelerden sonra artık doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum."