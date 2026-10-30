Kahramankazan'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Kahramankazan'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı

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Kahramankazan\'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı
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Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenler, kortej yürüyüşü ve gösterilerle kutlandı. Etkinliklerde ilçeye "kahramanlık" ünvanı verilişinin 10'uncu yıl dönümü de anıldı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Bu iki anlamlı günü bir arada yaşamak bizler için ayrı bir onur ve mutluluk kaynağı" dedi.

(ANKARA) - Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenler, kortej yürüyüşü ve gösterilerle kutlandı. Etkinliklerde ilçeye "kahramanlık" ünvanı verilişinin 10'uncu yıl dönümü de anıldı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Bu iki anlamlı günü bir arada yaşamak bizler için ayrı bir onur ve mutluluk kaynağı" dedi.

Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bayram arifesinde Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene İlçe Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Garnizon Komutanı Kenan Güler, Başkan Çırpanoğlu ve ilçe protokolü katıldı. Bayram günü ise Kaymakamlık binasında düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü bir araya geldi.

BAYRAKLARLA COŞKULU KORTEJ

Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bandosunun eşlik ettiği kortej, kutlamalara renk kattı. Kahramankazan Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası bahçesinde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehir Stadı'na yürüdü. Şehir Stadı'nda düzenlenen programda, Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi ve Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Öğrencilerin performansları izleyicilerden beğeni toplarken, Cumhuriyet Bayramı coşkusu alana yansıdı.

Cumhuriyet Bayramı ve Kahramankazan'a kahramanlık ünvanı verilişinin 10'uncu yılı dolayısıyla Connect Termal Otel'de yemek programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Program, öğrencilerin hazırladığı sunumla devam etti.

Programda konuşan Başkan Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"BİZLERE DÜŞEN GÖREV BU BÜYÜK EMANETİ KORUMAK"

"Bu iki anlamlı günü bir arada yaşamak bizler için ayrı bir onur ve mutluluk kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, milletimizin bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyetimizin temellerini oluşturdu. Bizlere düşen görev, bu büyük emaneti korumak, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutluyor, nice yüzyıllar boyunca aynı gurur ve coşkuyla kutlanmasını diliyorum. 15 Temmuz 2016'da Kahramankazanlı hemşehrilerimiz, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihi bir duruş sergiledi. Akıncı Üssü başta olmak üzere Ankara'nın dört bir yanında vatandaşlarımız, darbe girişimine karşı bedenlerini siper ederek ülkemizin geleceği için mücadele etti. 29 Ekim 2016'da ilçemize verilen kahramanlık ünvanı, bu fedakarlığın ve cesaretin en anlamlı göstergelerinden biridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet BayramıSelim ÇırpanoğluKahramankazanGüncelSon Dakika

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