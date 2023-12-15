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Kahramankazan'da gaziler, öğrencilere 15 Temmuz'u anlattı - Son Dakika
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Kahramankazan'da gaziler, öğrencilere 15 Temmuz'u anlattı

Kahramankazan öğrenciler, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni gezdi, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Kahramankazan\'da gaziler, öğrencilere 15 Temmuz\'u anlattı
15.12.2023 - 14:26,
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Kahramankazan öğrenciler, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni gezdi, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Fatih Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle gezdikleri müzede, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğine giderek gazi ve şehit yakınlarıyla buluştu, burada sergilenen fotoğrafları inceledi.

Kahramankazanlı gaziler ve şehit yakınları, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da yaşananları ve girişimi engellemek için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan halkının da meydanlara inip hain darbe girişimini önlemek için canını ortaya koyduğunu belirterek, "Biz Kahramankazanlılar o gece Akıncı Üssü'nde 9 şehit, 92 gazi verdik. Eğer bizler o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyup sokağa çıkmasaydık belki de bugün Filistin'in düştüğü duruma düşecektik." dedi.

Kaynak: AA
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Kahramankazan, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

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