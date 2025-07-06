Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akıncı Gişeleri Uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu.
M.G'nin kullandığı araçta, Afgan uyruklu bir düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramankazan'da Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
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