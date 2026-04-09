Kahramankazan Belediyesi, Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte artış gösteren haşere ve zararlılara karşı ilçe genelinde yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor.

Kahramankazan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle haşerelerin üreme alanı olarak bilinen bölgelerde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Ova Çayı köprü geçitleri başta olmak üzere dere yatakları, park alanları ve mahallelerde risk oluşturan noktalar düzenli olarak ilaçlanıyor. Vektörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarla hem larva hem de uçkun haşerelere karşı etkin bir mücadele veriliyor.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, haşerelerin kaynağında yok edilmesine yönelik çalışmaların periyodik olarak devam ettiğini belirterek, özellikle yaz ayları öncesinde ilaçlama faaliyetlerinin artırıldığını söyledi.