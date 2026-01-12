Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan Kar Yağışının Ardından Gece Mesaisi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçede etkili olan kar yağışının ardından Ahi Mahallesi'nde yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi. Çırpanoğlu, belediye ekiplerinin 24 saat esasıyla sahada olduğunu vurguladı.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Başkent genelinde beklenen kar yağışının başlamasıyla teyakkuza geçti. Çırpanoğlu da dün gece Ahi Mahallesi'ne giderek, çalışmaları denetledi.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmaları inceleyen Çırpanoğlu, personelden son duruma ilişkin bilgi aldı. Ana arterler ve caddelerde ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle yürütülen kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini yakından takip eden Çırpanoğlu, "Bugün 11 Ocak Pazar. Ahi Mahallemizdeki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Ankara'ya ve Kahramankazan'ımıza beklenen kar geldi. Bizler de hem Büyükşehir Belediyesi hem de Kahramankazan Belediyesi ekipleri olarak sahadayız. Ana arterlerde ve caddelerimizde şu an itibarıyla kapalı bir yolumuz bulunmamaktadır" dedi.

Vatandaşların sabah işlerine ve okullarına güvenle gidebilmeleri için gece mesaisinin önemini vurgulayan Çırpanoğlu, "Belediye personelimiz sabaha kadar 24 saat esasıyla hizmet vermeye devam edecek. Kahramankazanlı hemşehrilerimiz yarın güzel bir sabaha uyansınlar diye çalışmalarımızı gece boyunca sürdüreceğiz" diye konuştu.