Kahramankazan'da Korku İklimi Ortadan Kalktı - Son Dakika
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Kahramankazan'da Korku İklimi Ortadan Kalktı

Kahramankazan\'da Korku İklimi Ortadan Kalktı

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, vatandaşların artık belediye başkanına fikrini beyan edebildiğini belirterek, ilçede huzurun tesis edildiğini açıkladı. Ayrıca, kum ocağı işletmesine karşı açılan davanın ilk duruşmasında müjdeli bir haber aldıklarını ifade etti.

23.12.2024 16:43  Güncelleme: 17:52
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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Artık vatandaşımız belediye başkanına karşı fikrini beyan edebiliyor. Kahramankazan'da korku iklimi ortadan kalktı" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Çimşit Kültürünü Yaşatma, Geliştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla yenilenen köy okulunun açılışını yaptı.

Ankara Çimşit Kültürünü Yaşatma, Geliştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 6'ncı Genel Kurulu toplantısına da katılan Çırpanoğlu, toplantının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Çırpanoğlu, "Kahramankazanın tamamının Belediye Başkanı olduk. Başarısız olma lüksümüz yok. Dedemize, Ata'mıza, Çimşit'e, Kahramankazan'ımıza yakıştığı gibi görevi aldığımızdan itibaren ilçemizde huzuru tesis ettik. Artık vatandaşımız belediye başkanına karşı fikrini beyan edebiliyor. Kahramankazan'da bu korku iklimi ortadan kalktı" diye konuştu.

Aşağıkaraören Mahallesi ve İnceğiz Mahallesi yakınlarında açılacak olan kum ocağı işletmesine yönelik itiraz davasına ilişkin bilgi veren Başkan Çırpanoğlu, "Aşağıkaraören ve İnceğiz mahallelerindeki güzel korumuza, oradaki ormanlığımıza, ağaçlarımıza bir firmanın aracılığıyla ÇED raporu verildi. Oradaki ağaçlar kesilmeye başlandı. Sağlam durduk, dik durduk. Muhtarlar derneği başkanımızla ve diğer muhtarlarımızla dava açtık. Mahkeme ilk kararında bizim lehimize karar verdi" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da Korku İklimi Ortadan Kalktı - Son Dakika

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