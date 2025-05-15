Kahramankazan'da "Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi" Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kahramankazan'da "Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi" Hizmete Açıldı

Kahramankazan’ın tarım arazilerini daha verimli hale getirecek "Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi", Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu’nun toprağa ilk can suyunu vermesiyle hizmete açıldı.

15.05.2025 10:00  Güncelleme: 10:10
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(ANKARA)- Kahramankazan'ın tarım arazilerini daha verimli hale getirecek "Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi", Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun toprağa ilk can suyunu vermesiyle hizmete açıldı.

Geçen yıl gerçekleşen yerel seçimler öncesinde çiftçilik ile uğraşan vatandaşlara söz veren Çırpanoğlu, görev süresinin birinci yılında verdiği sözü yerine getirdi. Bu kapsamda Belediye, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, Ankara Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen çalışmalar sonucunda "Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi" projesi 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde yapılan açılış töreni ile çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Örencik Mahallesi'nde yapılan açılış törenine, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Sulama Birliği Şube Müdürü Şemsi Uysal, Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, Kahramankazan Muhtarlar Derneği Başkanı Atankey Kubat, Kahramankazan Akıncı Ovası Sulama Birliği Başkanı Dilek Uluğ, Başkent Üniversitesi MYO Müdürü Erkan Yıldız, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

"Çiftçinin de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da bir muhatabı var"

Dünyanın 2020 yılında mücadele etmek zorunda kaldığı pandemi sürecinden büyük bir ders çıkardıklarını, ABB ve Kahramankazan Belediyesi olarak üzerlerine düşen en önemli görevin tarım ve hayvancılığı desteklemek olduğunu belirten Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraber üzerlerine düşen görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Verdikleri sözleri birer birer tutacaklarını da kaydeden Başkan Çırpanoğlu, "Biz siyaset yapmak için değil, memleketimizin hayrına hizmet etmek için buralara geldik. Öncelikle yıllardır ihmal edilen kırsal mahallelerimizden başladık. Ankara'nın çiftçisi 6 yıl öncesine kadar ihmal ediliyordu. Hayvancılıkla uğraşan hayvancısı yıllardır ihmal ediliyordu. Tabii ilçe ziraat odalarımız büyük bir gayret sarf ediyor. Fikirlerini açık yüreklilikle korkmadan dile getiriyor ki burada Ahmet başkanın da hakkını yemek istemiyorum. O ve kendisinden önceki ziraat odası başkanları yıllardır büyük bir mücadele veriyordu ama taşa anlatıyorlardı. Ankara'nın 6 yıldır bir muhatabı var. Çiftçinin de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da bir muhatabı var. Kahramankazan'ın artık bir muhatabı var" dedi.

Asıl hedeflerinin Akıncı Ovası Kapalı Sulama Sistemi olduğunu, proje için yaptıkları girişimler sonucunda devlet kurumlarının harekete geçtiğini söyleyen Başkan Çırpanoğlu, Dünya Bankası'ndan kaynak bulunduğunu, sürecin kısa sürede başlayacağını, temennilerinin projenin kısa sürede hayata geçmesi olduğunu belirtti. Tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yapan Başkan Çırpanoğlu, şöyle devam etti:

"Tarım ve hayvancılığa destek olmaya devam edeceğiz. Kahramankazan'ın tarım ve hayvancılığını tekrar ayağa kaldıracağız. Çiftçilerimiz zor günler geçiriyor. Çiftçilerimiz gerçekten meşakkatli bir görev yapıyor ve artık para kazanamayacak noktadalar. Atalarından gördüklerini ve ayakta kalmak için bilhassa memleketi düşündükleri için çiftçiliğe hayvancılığa devam ediyor. Bu noktada ben de çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Memlekete kazandırdıkları, ülkemize kazandırdıkları, Ankara'ya ve Kahramankazan'a kazandırdıklarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Lütfen tarımsal üretimden vazgeçmeyin"

Çırpanoğlu'nun ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, bir yıl önce Örencik Mahallesi'nde bir toplantı yaptıklarını, üreticilere sordukları "Burada bir sulama şebekesi inşa etmeye var mısınız?" sorusuna "Tamam biz sulamayı yaparız" cevabını aldıklarını vurguladı. Bir yılın sonunda sözlerini yerine getirdiklerini söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Tüzün, "Şu andan itibaren de sulama şebekemiz Kahramankazan Belediye'mize ait. Onlar işletecekler. Kıymetli üreticilerimiz bizim istediğimiz tek bir şey var. Lütfen tarımsal üretimden vazgeçmeyin. Tarımsal üretime devam edin. Biz de hem Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Kahramankazan Belediyesi olarak sizlere elimizden gelen desteği sağlayalım. Hep beraber üretelim üretmezsek sonumuz kötü. Artan nüfusumuzla yaşanan iklim krizinde üretmekten vazgeçersek eğer gıda krizine doğru gideriz. Bundan kurtulmak için el birliği ile üretmemiz lazım" diye konuştu.

Örencik Mahallesi Muhtarı Necip Atalay da "Kahramankazanlı çiftçimizin yüzünü güldürecek olan projeyi hizmete açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Kahramankazan Belediye Başkanımız Sn. Selim Çırpanoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi'nin ilk suyunu dualarla çiftçiler, oda başkanları ve vatandaşlar eşliğinde toprakla buluşturan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, törenin sonunda protokol üyeleri ve katılımcılara plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 'Örencik Göleti Kapalı Sulama Sistemi' Hizmete Açıldı - Son Dakika

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