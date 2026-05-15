Kahramankazan'da özel bireylere temsili asker kınası

(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "temsili askerlik" heyecanı yaşayan özel bireylerin kına gecesine katıldı. Gece boyunca özel bireylerle ve aileleriyle yakından ilgilenen Çırpanoğlu, "Bugün bu üniformayı giyen her bir kardeşim, bizim nezdimizde bu vatanın asıl koruyucusudur" dedi.

Kahramankazan Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyler için "Asker Kınası" programı düzenlendi. Temsili askerlik heyecanı yaşayan gençler için gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programa, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı.

Türk bayraklarıyla süslenen araçlardan oluşan asker konvoyu, ilçe sokaklarında marşlar eşliğinde tur attı. Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Başkan Çırpanoğlu, gece boyunca özel bireyler ve aileleriyle yakından ilgilendi.

"ENGELLERİ AŞIYORUZ"

Yüreklerinde vatan sevgisi taşıyan özel bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Çırpanoğlu, "Evlatlarımızın eline yakılan bu kına; vatana sadakatin, aileye bağlılığın ve azmin simgesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şunu söyledik: Kahramankazan'da hiç kimse kendisini yalnız hissetmeyecek. Sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezinde her zaman özel bireylerimiz ve onların fedakar aileleri yer alacak. Sizlerin yüzündeki bir tebessüm, bizim için projelerin en büyüğü, hizmetlerin en değerlisidir. Engelleri gönüllerdeki barikatları kaldırarak ve sevgiyle aşıyoruz. Bugün bu üniformayı giyen her bir kardeşim, bizim nezdimizde bu vatanın asıl koruyucusudur. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan, özel bireylerimizin ve ailelerimizin heyecanına ortak olan CHP Ankara Milletvekilimiz Sayın Aylin Nazlıaka hanımefendiye de nezaketleri ve destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.