Kahramankazan'da Yağış Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi ve ABB ekipleri, ilçede etkili olan yoğun sağanak ve dolu yağışının ardından koordineli şekilde temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kahramankazan'da etkili olan olumsuz hava koşulları, ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Aniden bastıran ve şiddetini artıran sağanak yağış ile dolu, ilçede büyük bir afete yol açtı. Çok sayıda kamu kurumu, ev ve iş yerinin yanı sıra ana caddeler de sele teslim oldu.

Yağışın hemen ardından sahaya inerek hasar tespit çalışmalarını yakından takip eden Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Kahramankazan Belediyesi ekiplerinin aralıksız bir çalışma yürüttüğünü belirtti. İlçedeki durumun ciddiyetine dikkati çeken Çırpanoğlu, "Maalesef ilçemizde yoğun bir dolu yağışı ve buna bağlı olarak sel birikintileri oluştu. 100'ün üzerinde noktada vatandaşlarımızın mağduriyeti mevcut. Kahramankazan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Tüm ilçemize geçmiş olsun" dedi.

TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR İLÇEYE GELDİ

Afetin bilançosu sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmadı. Yoğun dolu yağışı, Kahramankazan'ın can damarı olan tarım arazilerinde de ciddi hasara yol açtı. Yaşanan tarımsal zararı yerinde incelemek üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar acil kodla Kahramankazan'a geldi.

İlçede kurulan kriz masası kapsamında TZOB Başkanı Bayraktar, Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler birlikte sahaya çıktı. Doludan etkilenen ekili alanları tek tek inceleyen heyet, çiftçilerin taleplerini ve hasar durumunu not etti.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN ZARARI GİDERİLECEK"

İncelemelerin ardından üreticilere seslenen Bayraktar, devletin ve ilgili kurumların çiftçinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Yaşanan bu afet sonrasında üreticilerimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Zararların en kısa sürede giderilmesi için gerekli tüm adımlar atılacaktır" diye konuştu.