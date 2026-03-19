Kahramankazan\'da şehitlik ziyaret edildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar mezarlığı ve şehitliği ziyaret etti.
Şehitlikte düzenlenen anma etkinliğine Kaymakam Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Ziyaretler sırasında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Şehitliklerin yanı sıra vatandaşlarında Asri Mezarlıktaki kabirleri ziyaret ettiği görüldü.
