Kahramankazan\'da Servis Aracında Yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki servis aracında çıkan yangın söndürüldü.
Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksek Okulu'nun bahçesinde park halindeki servis aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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