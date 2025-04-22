Kahramankazan'da Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle ilçede yürütülen sıcak asfalt çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Sıcak asfalt serimi yapılan Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Çırpanoğlu, ekiplere kolaylıklar dileyerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İlçenin ulaşımını daha modern, konforlu ve güvenli hale getirmek üzere çalışmaların devam edeceğini söyleyen Çırpanoğlu, "Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde başlamış olduğumuz asfalt çalışmamız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

2025 yılı nisan ayı itibarıyla Ankara Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Atatürk Mahallesi, Yayalar Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Ciğir Mahallesi, Kayı Mahallesi, Dağyaka Mahalles, Saray Mahallesi ve TAİ- Fethiye Mahallesi Güzergahı'nda asfalt çalışması yapıldı.