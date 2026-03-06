Kahramankazan'da Üç Nesil Aynı Sahnede... İstiklal Marşı Coşkusu

(ANKARA) – Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen "Üç Kuşak İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"nda, öğrenciler ebeveynleri ve büyükleriyle birlikte sahne alarak milli marşı seslendirdi. 10 farklı ilçeden katılımın sağlandığı etkinlikte, kuşaklar arası bağlar milli birlik duygusuyla pekişti.

Kahramankazan Kaymakamlığı, Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Üç Kuşak İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"nın finali büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen programa, Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Yener'in yanı sıra ilçe protokolü, eğitimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 ilçeden üç kuşak aynı sahnede buluştu

Ankara'nın 10 farklı ilçesinden gelen okulların temsil edildiği yarışmada, öğrenciler sahneye tek başlarına değil; anne, baba ve büyükanne ya da büyükbabalarıyla birlikte çıktı. Üç neslin aynı anda İstiklal Marşı'nı seslendirmesi, salonda duygulu anlar yaşatırken milli birlik ve beraberlik mesajını güçlü bir şekilde yansıttı.

Dereceye girenlere ödül takdim edildi

Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren katılımcıların belirlendiği programda, milli ruhun ve aile bağlarının önemi vurgulandı. Yarışma, tüm katılımcılara, protokol üyeleri tarafından hediyelerinin takdim edilmesi ve günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.