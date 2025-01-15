Kahramankazan'dan Umre Ziyareti - Son Dakika
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Kahramankazan'dan Umre Ziyareti

Kahramankazan'da 50 kişilik umre kafilesi Diyanet'in programıyla kutsal topraklara uğurlandı.

15.01.2025 12:16
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Kahramankazan ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ziyareti gerçekleştirecek 50 kişilik umre kafilesi düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Kahramankazan İlçe Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen programa, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, umre yolcuları ve aileleri katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavat getirildi.

Yalman, yaptığı konuşmada, umre için kutsal topraklara gidenlerin her saatini ibadetle geçirmesini tavsiye etti.

Yalman, "Sizden milletimiz, devletimiz, birlik ve beraberliğimiz ile zulüm altında inleyen kardeşlerimiz için dua etmenizi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cami avlusunda edilen duanın ardından 50 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA

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