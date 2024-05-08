Kahramanmaraş'a 650 milyon liralık yol yatırımı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'a 650 milyon liralık yol yatırımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fırat Görgel, 2024 yılında şehir genelinde 650 milyon liralık yol yatırımını öngördüklerini açıkladı. Görgel, Önsen bölgesindeki yol çalışmalarını inceledi ve yeni yerleşim alanlarına yapılacak yatırımların önemini vurguladı.

08.05.2024 20:31  Güncelleme: 20:37
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Kahramanmaraş'a 650 milyon liralık yol yatırımı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fırat Görgel, "2024 yılında şehir genelinde 650 milyon liralık yol yatırımını öngörüyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Önsen bölgesinde devam eden yol çalışma alanlarını yerinde inceledi. Görgel, Önsen bölgesinin ilerleyen yıllarda Kahramanmaraş'ın yeni yerleşim alanları olacağını ifade etti ve bu alanlara yapılacak yatırımları önemsediklerini söyledi.

"Yeni bir şehircilik planlaması ortaya koyuyoruz"

Yeni bir şehirleşme planı doğrultusunda ulaşım altyapısına önem verdiklerini ifade eden Görgel, "Burası toplu konutlarımızın olduğu alan. Depremden sonra şehrimiz büyük hasar görünce yeni yerleşim alanlarının önemi daha da arttı. Önümüzdeki zamanlarda Kahramanmaraş'a yeni yerleşim alanları katmamız en büyük arzumuz, hem doğu gelişim hem de batı gelişim bölgelerinde inşallah sağlıklı imar çalışmaları ile Kahramanmaraş'ı genişletmeye devam edeceğiz. Bugün Önsen bölgesinde yaptığımız çalışma önemli bir çalışma. Burada 150-200 bine yakın ileri zamanlarda nüfus yapılanması öngörüyoruz. Burada hem şehir hastanemizin yapılmasıyla, toplu konutlarımızın yapılması ile yeni bir şehircilik planlaması ortaya koyuyoruz. Bununla ilgili de ulaşım altyapısı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"650 milyon liralık yol yatırımını öngörüyoruz"

20 kilometrelik yol açma çalışmalarının olduğunu söyleyen Görgel, "Burada yol açımı ile ilgili maliyetimiz sadece 20 milyon lira. Burada tüm Kahramanmaraş'tan gelecek vatandaşlarımız burada yeni bir cazibe alanı oluşması ile şehirleşme anlamında önemli bir yer olacak. Bu yıl içerisinde 150 kilometre asfalt ve satıh kaplama çalışması yapacağız. 200 bin ton da bu yıl içerisinde yama çalışmaları yapacağız. Toplu konutlarımız, yeni bulvarlarımız ve sanayi bölgelerimizde 20 kilometrelik de yeni yol açma çalışmamız olacak. Bu Kahramanmaraş'ın gelişimi ve yeni şehirleşecek alanlar açısından önemli. 2024 yılında şehir genelinde 650 milyon liralık yol yatırımını öngörüyoruz. Bu 5 senelik süre içerisinde enerji yatırımları şehrimize kazandıracağımız vizyon olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'a 650 milyon liralık yol yatırımı - Son Dakika

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