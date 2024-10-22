Kahramanmaraş Bad-ı Saba Konutları Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Bad-ı Saba Konutları Davasında Duruşma Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bad-ı Saba Konutları A blok davasının üçüncü duruşmasında tutuklu müteahhit Şahin Avşaroğlu, işinde bir hata olmadığını savunarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

22.10.2024 21:07  Güncelleme: 00:28
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HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A blok davasının üçüncü duruşmasında tutuklu müteahhit AKP'li Şahin Avşaroğlu, "Ben memlekette işini temiz yapan, güvenilir bir insanım. 21 aydır cezaevindeyim, sıkıntılar yaşıyorum. Yaptığım işte benim bir eksiğim, hatam yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Avşaroğlu'nun tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güneşevler Mahallesi'ndeki Bad-ı Saba Konutları A bloğun yıkılması sonucu 42 kişi yaşamını yitirmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılmasıyla ilgili binanın müteahhidi aynı zamanda statik proje müellifi ve şantiye şefi olan tutuklu Şahin Avşaroğlu, tutuksuz sanıklar kardeşi ve ortağı İsmail Avşaroğlu, mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu, şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı, Ali Enes Çakallıoğlu, zemin etüt raporu müellifi Lütfi Varol, statik proje uygulama ve denetçisi Hacı Kocabaş, mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer ve Alper Ömer Doğan ile yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek  hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, tutuklu sanık AK Partili müteahhit Şahin Avşaroğlu, tutuksuz sanıklardan İsmail Avşaroğlu, Hülya Kaptanoğlu, Ömer Faruk Tatarlı, Ali Enes Çakallıoğlu, Lütfi Varol ve Ahmet Fatih Tekerek ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Hacı Kocabaş, Hasan Tümer ve Alper Ömer Doğan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada ilk olarak sanıklara söz verildi.

"Yaptığım işte bir eksiğim, hatam yok"

Müştekilerin verdiği bilgiye göre; tutuklu dönemin AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı ve müteahhit Şahin Avşaroğlu, savunmasında binayı yönetmeliği çerçevesinde aldığı ruhsata ve projeye uygun yaptığını iddia ederek, "Buranın projesi ve ruhsatı 15 katlıdır. Buranın 15 katlı olması kararını alan belediyedir. Biz de buna uygun olarak projelerimizi işin başından beri yapıyoruz" dedi. Avşaroğlu, "Bad-ı Saba Konutları'nın altında kuyu var" iddiasına ilişkin, şöyle konuştu:

"Binanın altında kuyu var deniliyor. Ben memlekette işini temiz yapan, güvenilir bir insanım. Binanın altına kuyu yapacak kadar dangalak mıyım? Parselde bir kuyumuz var, doğru. Bu kuyu, inşaatın son bloğu olan E bloğun yanındadır. Bunun ilgili Devlet Su İşleri'nin evraklarını sunarak, 'bina altında kuyu yok' dedik. Ben üzerime düşen görevi yaptım. 21 aydır cezaevindeyim. Çeşitli sıkıntılar yaşıyorum. Yaptığım işte bir eksiğim, hatam yok. Tahliyemi talep ediyorum."

Diğer tutuksuz sanıklarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve "beraatımızı talep ediyoruz" dedi. Müşteki ve müşteki avukatları da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, müteahhit Avşaroğlu'nun tutukluk halinin devamına ve diğer tutuksuz sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 22 Ocak 2025 tarihine erteledi.

"Avşaroğlu'nun savunması yalanlardan ibarettir"

Bad-ı Saba Konutları'nda 3 çocuğu ile annesini kaybeden Nuri Gülçin, duruşmayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gülçin, "Şahin Avşaroğlu'nun ve diğer sanıkların savunmaları yalanlardan ibarettir. Binayı sağlam yaptıysa neden yıkıldı? Bölgede sadece Bad-ı Saba Konutları yıkıldı. Bu dava sürecinde bir iş adamı beni arayarak davadan vazgeçmem karşılığında 'ne istersen verelim' dedi. Ben sorumluların en ağır cezayı almasını talep ediyorum. Adalet istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Bad-ı Saba Konutları Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

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