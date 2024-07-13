Kahramanmaraş Belediyesi Meclis Üyesi Hakkında Suç Duyurusu

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nin, AK Parti'li Meclis Üyesi ve eski İmar Komisyonu Başkanı Süleyman Şenel hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet" suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Üngüt Mahallesi'nde bulunan Necat Park Sitesi bloklarının yapım aşamasında hukuksuzca 3'üncü şahıslara devir yapıldığı iddia edildi. Söz konusu duruma ilişkin açılan dava sonuçlanıncaya kadar davaya konu taşınmazın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi için sicil kayıtlarına ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi talep edilmiş ve bu talep de kabul edilmişti.

Buna rağmen dava süreci devam ederken ve bu süreçte taşınmazın 3'üncü şahıslara devrinin mahkeme kararıyla engellenmesine rağmen Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi AK Parti'li Meclis Üyesi ve eski İmar Komisyon Başkanı Süleyman Şenel'in eşi Hatice Şenel, Üngüt Mahallesi 4735 ada 11 parsel üzerinden 154 bin TL'lik arsa payı satın aldı. Sonradan iş yerine dönüştürülen taşınmazın şu anki değerinin ise 40 milyon TL olduğu iddia edildi. Söz konusu davalık olan taşınmaza tapu çıkartılması işlemi sırasında kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddia edilirken konuya dair suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

"Kat irtifakı kurulmadan imar komisyon başkanının eşi arsa maliki oluvermiştir"

Oniki Şubat Belediyesi eski İmar Komisyon Başkan Üyesi Süleyman Şenel, Murat Maraşal İnşaat Sanayii ve Tic. LTD. ŞTİ yetkilileri ve Arfen Yapı Denetim Sanayii ve Ticaret LTD. ŞTİ. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, "kat irtifakı kurulmadan müteahhitin annesinin payından imar komisyonu başkanı Süleyman Şenel'in eşi Hatice Şenel adına arsadan pay temlik edilmiştir. Kat irtifakı kurulmadan imar komisyon başkanının eşi arsa maliki oluvermiştir" denildi.

Soruşturma kapsamında, firma yetkilileri hakkında mevcutlu şekilde savcılıkta ifade verildiği ancak Şenel hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.

Apartman 6 Şubat'ta "ağır hasar" aldı

Öte yandan, Maraşal İnşaat Sanayii ve Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından yapılan Necat Park Sitesi'nde yer alan binada blokların daire içi havalandırma boşluklarının iptal edilerek dairelere eklendiği ve dairelerin büyütüldüğüne yönelik yapılan şikayetler sonucunda da para cezası kesildiği öğrenildi. Söz konusu apartman ise 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar aldı. Söz konusu blokların altından deprem sonrası su çıktığı ve suların da asansör kuyusuna biriktiği kaydedilerek şirketin rüşvet ile ağır hasarlı binanın hasarını orta hasar yaptırmaya çalıştığı iddia edildi ve CİMER'e de şikayette bulunuldu.

Bakanlık "ağır hasar" dedi, mahkeme "orta hasar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yardımcısı Vekili tarafından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderilen yazıda konuya dair "Aynı ada-parselde 71120. Sokak No: 7 adresli 73JJN askı kodlu taşınmaz Bakanlığımız tarafından 'Ağır Hasarlı' olarak belirlenmiş fakat idare mahkemesi tarafından 'Orta Hasarlı' kararı verilmiştir" yazısı gönderildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ise dün söz konusu CİMER şikayetini," blokların yapımında rüşvet döndüğü" iddiasına yönelik soruşturma ile birleştirme kararı verdi.