 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş depremi sonrası toplanan bağışlar afetzedelere ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş depremi sonrası toplanan bağışlar afetzedelere ulaştırıldı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra toplanan bağış hesabındaki 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 TL'nin afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu. Toplam bağış miktarı ise 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 TL olarak açıklandı.

Kahramanmaraş depremi sonrası toplanan bağışlar afetzedelere ulaştırıldı
02.01.2024 - 22:43,
Abone Ol

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bağış hesabında toplanan paranın 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 TL'sinin afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm gücümüz ve imkanlarımızla milletimizin yanındayız. 2 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan; 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 TL'den, 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 TL'yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak asrın felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Depremin izlerini tamamen silinceye dek durmadan, yorulmadan" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, AFAD, Deprem, Acil Durum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş depremi sonrası toplanan bağışlar afetzedelere ulaştırıldı - Son Dakika


22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:33
Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41
Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26
İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti

Son Dakika
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:33 Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 23:22:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası toplanan bağışlar afetzedelere ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement