Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir: "6 Şubat İçimizde Dinmeyen Bir Acının Tarifi"

06.02.2026 12:05  Güncelleme: 14:17
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı. Törende, depremde kaybedilen hayallerin ve umutların hatırlatılmasıyla birlikte dayanışma mesajları verildi.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Başkan Vekili Özdemir, "6 Şubat içimizde dinmeyen bir acının tarifi. O gün sadece binalar enkaz altında kalmadı. Hayatlar, umutlar ve hayaller enkaz altında kaldı. Depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletliğimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı, Antalya'da çeşitli törenlerle anıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine katıldı. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Parti Meclis Üyesi Önder Kurnaz ve partililerin katıldığı anma töreninde 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Hayaller, umutlar güven duygumuzda enkaz altında kaldı"

Anma töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Vekili Özdemir, "6 Şubat, içimizde sönmeyen bir acının tarifidir. O gün sadece binalar enkaz altında kalmadı. Hayatlar, hayaller, umutlar güven duygumuz da enkaz altında kaldı. Ama aynı gün dayanışma ayağa kalktı. Bir milletin vicdanı ayağa kalktı. Hiç çağrısız tüm Türkiye deprem bölgesine aktı. Bu topraklara hayalleri, umudu, güven duygusunu tekrar getirmek en büyük görevimiz. Ben depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Allah bu acıları bir kez daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"Yaşanan acılar yüreğimizde hala devam ediyor"

CHP İl Başkanı Nail Kamacı ise 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında vatandaşların yaşadığı duyguları, acıları bir nebze hissetmek için bir arada olduklarını belirterek, "Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ruhları şad olsun. O gün yaşananları hissetmek, o yaşanan duyguları bugün burada yaşamak kolay değil. Marmara depreminden sonra ülke olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Yaşanan acılar yüreğimizde hala devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

