Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi\'nin Borcu Açıklandı

Çorum'da yapılan asayiş uygulamasında aranan şahıslar yakalandı, alkollü araç kullananlara ceza uygulandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 13 sürücüye toplamda 153 bin 710 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ile tabancalara ait fişek ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.