(ANKARA) 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi'nin mali tablosu belediye binasına asıldı. Elbistan Belediyesi'nin toplam borcunun 334 milyon 921 bin TL olduğu görüldü.
Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Elbistan'da, yerel seçimi 51 yıl sonra CHP kazandı. Depremin ağır hasar bıraktığı Elbistan'da CHP Belediye Başkan Adayı Erkan Gürbüz, yüzde 37 oy oranı ile AKP'nin Adayı Murat Mercan'ı geride bıraktı. CHP, en son 1973'teki yerel seçimlerde Elbistan'ı kazanmıştı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerin borçları açıklanıyor. AKP'li Mehmet Gürbüz'ün yönettiği Elbistan Belediyesi'nin borcu da belediye binasına asıldı.
TOPLAM BORÇ 334 MİLYON 921 BİN TL
Borç ile ilgili afişte yer alan bilgiler şöyle:
-Piyasa Borçları: 214.062.660,88
- İller Bankası Kredi Borçları: 2.726.740,21
-Kamu Bankası Kredi Borçları: 23.879.873,17
-Vergi Dairesi Borçları: 34.098.755,66
- Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları: 31.203.309,35
-Emekli Sandığı Borçları: 7.523.122,83
-Personel A.Ş. ve Kadrolu İşçi Maaş ve İkramiye Alacakları: 19.227.793,81
-Kıdem Tazminatı Borçları: 1.378.174,42
-Elektrik Borçları: 217.825,58
-Sendikalara Borçlar: 603.691,50
Toplam Borçlar: 334.921.947,41
31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Elbistan Belediyesi banka hesabında;
Nakit: 242.962,13
Kredi Kartı Alacakları Hesap Bakiyesi: 1.208.775,47
Toplam Varlığı: 1.451.737,60
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi'nin Borcu Açıklandı - Son Dakika
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