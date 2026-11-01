Kahramanmaraş Elbistan'da 23 yaşındaki işçi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş Elbistan'da 23 yaşındaki işçi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Elbistan\'da 23 yaşındaki işçi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir inşaatın 4. katında çalışan 23 yaşındaki Suriyeli işçi, dengesini kaybedip zemine düştü. Sağlık ekipleri işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi Muhammed Elsalih (23), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan Suriyeli işçi Muhammed Elsalih, dengesini kaybedince zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Elsalih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed Elsalih'in cansız bedeni Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiKahramanmaraşElbistan3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Yunanistan’da Selen Erdem fırtınası Ceketini fırlattı, maçtan atıldı Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
15:24
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 16:31:13. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Elbistan'da 23 yaşındaki işçi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android