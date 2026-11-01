Kahramanmaraş Elbistan\'da 23 yaşındaki işçi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi Muhammed Elsalih (23), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan Mahallesi Dulkadiroğlu Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan Suriyeli işçi Muhammed Elsalih, dengesini kaybedince zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Elsalih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed Elsalih'in cansız bedeni Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.