Kahramanmaraş Emniyet Müdürü, 23 Nisan\'da makamını öğrenciye devretti

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ortaokul öğrencisine devretti.

Kendisini ziyarete gelen öğrenci ve öğretmenlerle bir süre görüşen Gökduman'ın makamına temsili olarak Reşit Gümüşer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci oturdu.

İl Emniyet Müdürü'nün koduyla polis telsiziyle anons yapan Gemci, 23 Nisan'da bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin arttırılmasını, okul önlerinde ve servislerde denetimlerin artırılmasını istedi.

İl Emniyet Müdürü Gökduman ise Gemci'nin güzel temennilerde bulunduğunu kaydederek, "Yeni müdürümüz şehirde gördüğü eksiklik ve aksaklıklarla ilgili burada ilgili şube müdürlerimize talimatlarını verdi. Kendisi de ben de takip edeceğim. Gençlerimizi bilinçli bir şekilde eğitmemiz ve topluma kazandırmamız, ileride bu makamları devredeceğimiz gençlerimize güvenmemiz gerekiyor. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

Gökduman, ziyaret sonunda Gemci'ye çeşitli hediyeler verdi.??????????????