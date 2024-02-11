Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenleniyor.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenk sunumunun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Uzunoluk Caddesi'nde Sütçü İmam olayı canlandırıldı, katılımcılara süt ikramında bulunuldu.
Sütçü İmam Türbesi'ne ziyarette bulunan protokol üyeleri, daha sonra Kahramanmaraş Şehitliği'ndeki programda şehitler için dua etti.
Daha sonra alışveriş merkezine geçen protokol üyeleri, "Arşiv Belgelerine Göre Maraş Milli Mücadelesi" adlı sergiyi gezdi.
Etkinliklere AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci ve Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman, kurum müdür ve amirleri ile çok sayıda kişi katıldı.
Vali Ünlüer, mesaj yayımladı
Vali Ünlüer, yayımladığı mesajda, Kahramanmaraş'ın Türk milli mücadelesinin başladığı ve istiklal meşalesinin yakıldığı istiklalin başkenti olduğunu belirtti.
12 Şubat Kurtuluş Bayramı'nın bağımsızlığın, milli birliğin ve beraberliğin adeta mührü olduğunu ifade eden Ünlüer, şunları kaydetti:
"Mücadelesinde göstermiş olduğu kahramanlıkla Anadolu'nun dört bir yanına cesaret veren Kahramanmaraş, her zaman her yerde öğünmekte haklıdır. Ecdadın bize en büyük armağanı olan bu birlik beraberlik ruhunu her daim yaşatan bir millet olduğumuza 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde de bir kez daha şahit olduk. Yine zor günler yaşayan kadim şehrimiz, devlet-millet işbirliğinin en büyük örneğinin sergilendiği yer olmuştur. Aziz milletimiz, yine en zor günlerin yaşandığı bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmiş, yaraların sarılması ve yeniden yapılanma çalışmaları için örnek bir dayanışma ruhu sergilemiş, normal hayata dönmek için olağanüstü bir gayret göstermiştir.
Aziz şehitlerimizin ve kahraman ecdadımızın, bizlere miras bıraktığı bu vatana, her karış toprağına aynı ruh ve bilinçle sahip çıkmalıyız. Bu toprakları bize vatan yapan kahraman ecdadımızın emanetine sahip çıkmanın yanı sıra ülkemizi ve şehrimizi her anlamda hak ettiği yere taşımak da yine en önemli hedeflerimiz arasında olmalıdır."
Vali Ünlüer, kendilerine emanet edilen bu şehri bilim, sanayi, teknoloji ve eğitim başta olmak üzere her alanda öncü yapmak için çalışacaklarını vurguladı.
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