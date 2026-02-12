Kahramanmaraş\'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Kahramanmaraş Kalesi'nden yapılan top atışlarıyla başladı. Türk bayrağına İstiklal Madalyası'nın toka edildiği tören kapsamında, Valilik Meydanı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından "Hür yaşadım, hür yaşarım" temalı kısa film gösterildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, törende yaptığı konuşmada, 12 Şubat'ın "Hür yaşadım, hür yaşarım" diyerek esareti reddeden bir şehrin, inancıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle yazdığı şanlı bir destanın adı olduğunu söyledi.

Ünlüer, Maraş'ta yakılan bağımsızlık ateşinin yalnızca bir şehrin değil hürriyetinden vazgeçmeyen bir milletin kaderini aydınlattığını, 12 Şubat 1920'nin yokluklar içinde var olmayı başaran, vatanını namusu bilen bir halkın teslimiyeti asla kabul etmeyen duruşunun tarihe kazıdığı gün olduğunu vurguladı.

Vali Ünlüer, "Bu mücadele, silahın değil imanın, gücün değil kararlılığın zaferidir. Sütçü İmam'dan Arslan Bey'e, Senem Ayşe'den nice isimsiz kahramana uzanan bu şanlı direniş, Kahramanmaraş'a 'Kahraman' unvanını kazandıran ruhun en güçlü göstergesidir. 12 Şubat, boyun eğmeyenlerin, esareti reddedenlerin ve hürriyetini canı pahasına savunanların diriliş günüdür." ifadelerini kullandı.

Vali Ünlüer, tarihin yalnızca zaferlerden ibaret olmadığına işaret ederek 6 Şubat 2023'te yaşanılan ve asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremlerin, Kahramanmaraş'ı derinden sarsarak binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve nice yuvanın enkaz altında kalmasına neden olduğunu hatırlattı.

Felakete rağmen şehrin tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi en zor zamanlarda dahi umudunu kaybetmeyip acıya teslim olmadan yeniden ayağa kalkma iradesi ortaya koyduğunu anlatan Ünlüer, şunları kaydetti:

"Depremlerin ardından devletimizin tüm imkanları seferber edilerek Kahramanmaraş'ta kapsamlı bir ihya ve inşa süreci başlatılmıştır. Devlet-millet dayanışmasıyla yürütülen bu çalışmalar, 12 Şubat ruhunun bugün de ne kadar diri olduğunu açıkça göstermektedir. Güvenli, sağlam ve modern konutlarla vatandaşlarımız yeniden yuvalarına kavuşmakta, şehir hayatı adım adım normalleşmektedir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kamu hizmetlerine kadar her alanda daha dirençli yapılar yükselirken, Kahramanmaraş, geçmişinden aldığı güçle geleceğini kararlılıkla inşa etmektedir. Bu süreç, yalnızca fiziki bir dönüşüm değil aynı zamanda hürriyetine sahip çıkan bir şehrin diriliş azminin güçlü bir yansımasıdır."

Ünlüer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlar, milletvekilleri ve yerel yöneticilerin katkılarıyla sürdürülen çalışmaların, devlet-millet birlikteliğinin en somut örneklerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 106 yıl önce bu topraklarda bir şehrin ayağa kalktığını belirterek, korkunun değil imanın, esaretin değil hürriyetin safında yer aldığını belirtti.

İşgalin gölgesinin Maraş'ın üzerine çöktüğünde, şehrin kaderini başkalarının merhametine bırakmayıp yüreğindeki imanla kendi destanını yazmaya karar verdiğini, o destanın 22 gün 22 gece süren direnişe dönüşüp asla boyun eğmeyen bir iradenin adı olduğunu ifade eden Görgel, şöyle konuştu:

"Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun, bir milletin uyanışının sesi oldu. O ses, Maraş'ın sokaklarından Anadolu'nun dört bir yanına yayılan bir haykırışa dönüştü. Maraş'ta evler karargah, sokaklar cephe, camiler dua ve direnişin merkezi haline geldi. Yokluk vardı, kuşatma vardı, fakat teslimiyet yoktu. Her mahallede çeteler imanla yürüyordu. Bu şehir, düşmana karşı çelikten bir irade sergileyerek dünyaya şu gerçeği ilan etti: 'Hürriyet, imanla korunan bir emanettir.' Arslanbey'in çağrısıyla birleşen yürekler, işgale karşı tarihe geçen bir direniş ortaya koydu. Maraş halkı, düzenli orduların dahi zorlanacağı şartlarda, birlik ve inançla zaferin yolunu açtı. O gün yazılan destan, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu güçlendiren bir meşaleye dönüştü ve Anadolu'nun yeniden ayağa kalkabileceğini tüm dünyaya gösterdi."

Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, "Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Program, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi, Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığının zeybek gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.

Programa, Garnizon Komutan Tümgeneral Ahmet Gülmüş, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.