Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te, Jandarma Teşkilatının 185'nci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

14.06.2024 14:44
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Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te, Jandarma Teşkilatının 185'nci kuruluş yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen programda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve diğer ilgililer, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tuğgeneral İnan daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Jandarma Genel Komutanlığının mesajı okundu.

Malatya

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törene, jandarma personeli ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kıdemli Albay Altın, daha sonra bir alışveriş merkezinde jandarmanın faaliyetlerini içeren serginin açılışına katıldı.

Kilis

Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, şehitlik ziyaretinde bulundu.

Coşkun ve diğer ilgililer, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakırken etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Kıdemli Albay Coşkun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve standların gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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