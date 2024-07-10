Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da 44 depremzede çocuk sünnet ettirildi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi, Acıbadem, Dolamantepe, Tandoğan ve Rönesans konteyner kentlerde kalan 44 depremzede çocuk sünnet ettirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konteynerlerinden aileleriyle birlikte alınan çocuklar, hastanede, sağlık ekiplerinin gözetiminde hijyenik koşullarda sünnet ettirildi.

Çocuklara, belediye tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler verildi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Büyük, vatandaşların yanında olmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de 44 evladımızın sünnetini gerçekleştirerek onların bu mutlu gününde yanlarında olmak istedik. Ailelerimizin yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en büyük ödül. Benzer sosyal yardım projelerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerimiz sürecek."

Çocuğu sünnet ettirilen baba Suat Çaylan ise belediyeye teşekkür ederek, "Bu zor günlerde yanımızda olmaları bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızın sünnetlerini yaptırmak bizim için büyük bir yük olacaktı ancak belediyemizin desteğiyle bu mutluluğu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Mikail Seçen ise belediye personelinin kendilerini konteynerden alıp hastaneye getirdiğini belirterek, "Sünnetin ardından tekrar konteynerlere bırakacaklar. Burada da her şeyimizle ilgilendiler. Ben iki evladımı sünnet ettirdim. Tekrardan çok teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.