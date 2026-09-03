Kahramanmaraş Onikişubat'ta çift, tartışmanın ardından hayatını kaybetti

??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde eşini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Mercimektepe Mahallesi 51020 Sokak'ta T.B. (56) ile eşi D.B. (49) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.B'ye ateş eden T.B, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.