Kahramanmaraş Onikişubat'ta iş makinesiyle çarpışan otomobilde 2'si ağır 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile iş makinesi çarpıştı, kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü, iş makinesi operatörü ve otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 46 AKL 481 plakalı otomobil, Gayberli Mahallesi Çakmakçı Sait Caddesi'nde, V.Ç'nin kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile iş makinesi operatörünün yanı sıra otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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