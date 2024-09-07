Pazarcık\'ta 5.0 Büyüklüğünde Deprem

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(ANKARA) - Kahramanmaraş Valisi, Mükerrem Ünlüer, Pazarcık İlçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.