Kahramanmaraş Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kahramanmaraş Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı
20.04.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen anma töreninde 1 öğretmen ve 8 öğrenci için dua edildi, yetkililer mesaj verdi.

Kahramanmaraş'ta, okula düzenlenen silah saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 8 öğrenci için Kütahya'da anma töreni düzenlendi.

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, zor günlerden geçildiğini, ancak yılmadan, emin adımlarla geleceğe yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Ecdadın kendilerine bıraktığı kıymetli mirası en iyi şekilde geleceğe taşımak üzere çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşanılanlardan dolayı içimiz yanıyor, üzülüyoruz. Ama okullarımızı boş bırakmayız. En iyi eğitimi alarak bu milleti hak ettiği en iyi yere çıkaracağız. Birileri bizi bu yoldan çevirmek istese de birileri bizim yolumuza engeller serse de durmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız siz kıymetli öğrencilerimize çok değer veriyor, sizler için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Siz de durmayın, durmak size, bize yakışmaz."

Yılmaz, son günlerde sosyal medya mecralarında birçok asılsız paylaşımın yapıldığını, resmi açıklamalar dışında o paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bazı öğrencilerin de konuşma yaptığı program, Kahramanmaraş'ta, okula düzenlenen silah saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 8 öğrenci için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:22:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.